Pentagoni nënshkruan kontrata me shtatë gjigantë të Al
Pas arritjes së marrëveshjeve me Google , SpaceX dhe OpenAI, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se ka nënshkruar marrëveshje me Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services dhe Reflection AI që i lejojnë asaj të vendosë teknologjinë dhe modelet e tyre të Al në rrjetet e saj të klasifikuara për "përdorim të ligjshëm operacional".
“Këto marrëveshje përshpejtojnë transformimin drejt krijimit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara si një forcë luftarake e bazuar në Al dhe do të forcojnë aftësinë e luftëtarëve tanë për të ruajtur epërsinë në vendimmarrje në të gjitha fushat e luftës”, thuhet në deklaratë.
Departamenti i Mbrojtjes tha se pajisjet dhe modelet e Al të kompanive do të vendosen në mjedise të Nivelit të Ndikimit 6 (IL6) dhe Nivelit të Ndikimit 7 (IL7).
Aty do të shërbejnë për të “përmirësuar sintezën e të dhënave, për të rritur kuptimin e situatës dhe për të shtuar vendimmarrjen e luftëtarëve”.
IL6 dhe IL7 janë klasifikime sigurie të nivelit të lartë për sistemet e të dhënave dhe informacionit që konsiderohen kritike për sigurinë kombëtare dhe kërkojnë që këto sisteme të mbrohen fizikisht, përmes kontrolleve të rrepta të aksesit dhe auditimeve. /Telegrafi/