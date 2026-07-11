Pensionimi në moshën 72 vjeçare, reagon LSM: Nuk është zgjidhje e duhur për të mbuluar problemet financiare të Fondit Pensional
Ideja e një rritjeje të mundshme të moshës së daljes në pension ka rihapur debatin mbi të ardhmen e sistemit të pensioneve në Maqedoninë e Veriut. Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë po reagon ashpër dhe po paralajmëron se zgjatja e jetës së punës nuk mund të jetë zgjidhje për problemet financiare të Fondit të Pensioneve.
LSM thotë se në vend që qytetarët të punojnë deri në moshën 72 vjeç, nevojiten modele që do të mundësojnë daljen në pension të parakohshëm, shërbimin e përfituar dhe daljen në pension bazuar në shërbim.
“Rritja e normës së kontributeve ose zgjatja e moshës së daljes në pension vetëm për të mbuluar deficitin në Fondin e Pensioneve nuk i zgjidh problemet strukturore”, thotë sindikata.
Jetëgjatësia mesatare është 76 vjet. Si argument kundër një rritjeje të mundshme të limitit, sindikata përmend të dhënat nga Libri Statistikor Vjetor i Republikës së Maqedonisë së Veriut 2025, sipas të cilit jetëgjatësia e pritur në vend është 76.63 vjet.
“Pra, a është ideja, në vend të një pensioni, të punohet deri në fund të jetës?”, pyesin ata nga LSM.
Aktualisht, kërkesat për pension pleqërie janë: 64 vjeç për burrat, 62 vjeç për gratë, të paktën 15 vjet përvojë pensioni.
Sindikata propozon modele të reja pensioni.
LSM propozon më shumë mundësi për sistemin e ardhshëm të pensioneve: pension me 40 vjet përvojë pune për burrat, pension me 35 vjet përvojë pune për gratë, pension i parakohshëm, futja e një stazhi të dobishëm për profesionet me kushte të vështira pune, mundësia e zgjedhjes midis pensionit sipas moshës ose stazhit, pension i pjesshëm pleqërie, mundësia e blerjes së stazhit shtesë.
Theksohet veçanërisht nevoja për mbrojtjen e punëtorëve në ndërtim dhe profesione të tjera të rrezikshme ku sforcimi fizik dhe kushtet e punës ndikojnë ndjeshëm në shëndet.
Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 348,512 përfitues pensionesh, dhe pensioni mesatar është rreth 28,000 denarë në muaj. Sistemi regjistron rreth 556,294 persona të siguruar, që do të thotë një raport prej afërsisht 1 pensionist me 1.63 punonjës, një trend që e rëndon më tej sistemin.