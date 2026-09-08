Pendarovski: Pavarësia nuk na u dha, por është vepër e shumë brezave të udhëhequr nga ideali i shtetit tonë të lirë
Ish-presidenti i vendit, Stevo Pendarovski, gjithashtu lëshoi një mesazh urimi me rastin e Ditës së Pavarësisë - 8 shtator. Ai tha se të kesh një shtet të pavarur është një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e madhe.
Ai theksoi se nuk duhet ta harrojmë kurrë faktin se pavarësia nuk na është dhënë, por se është vepër e shumë brezave të udhëhequr nga ideali i shtetit tonë të lirë.
"Maqedonia përparon kur qytetarët e saj e ndiejnë atë si shtëpinë e tyre të përbashkët, pa individë të privilegjuar dhe të poshtëruar, dhe kur përpiqet të integrohet vërtet në bashkësinë perëndimore të kombeve.
Të jetosh në një vend të begatë për të cilin mund të jemi krenarë do të thotë të respektosh njëri-tjetrin, të kuptosh se ata që janë të ndryshëm nga ne nuk janë armiqtë tanë, se politika është një luftë për ide dhe koncepte për një jetë më të mirë, jo një luftë për jetë a vdekje", thekson ish-kreu i shtetit, duke shpjeguar se patriotët e vërtetë respektojnë ligjet, përdorin burimet kombëtare me mençuri dhe u japin shembull të rinjve se çfarë do të thotë të jesh një person i virtytshëm dhe i përgjegjshëm.
"Nëse arrijmë ta kanalizojmë të gjithë potencialin tonë, askush nuk do të ketë dyshim se kemi forcën, kemi njohuritë dhe energjinë, kemi të rinj të zgjuar që do ta bëjnë Maqedoninë një vend edhe më të mirë për të jetuar. Le të festojmë përvjetorin tonë - 35 vjet shtetësi të pavarur, le të presim me padurim shumë përvjetorë të tillë në vitet që vijnë! Le të festojmë Ditën e Pavarësisë për shumë vite që vijnë", njoftoi Pendarovski në rrjetet sociale./Telegrafi/