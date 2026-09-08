Mickoski: Le të jemi brezi që do ta çojë vendin në BE, por nuk ka kompromise për identitetin, gjuhën dhe kulturën
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski sot në fjalimin e tij me rastin e 35-vjetorit të pavarësisë së vendit, iu referua edhe Bashkimit Evropian, duke theksuar se po punon për të qenë brezi që do ta çojë vendin në BE, por shtoi se të gjithë janë të vetëdijshëm se ekziston një sfidë e fundit për të filluar udhëtimin, dhe për ta kapërcyer atë, është e nevojshme të krijohet besim.
Mickoski theksoi se besimi do të krijohet nëse pranohen faktet, nëse ndalen vendimet e Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg mbi komunitetin maqedonas në Bullgari, nëse ndalet mohimi i të drejtës për të përdorur gjuhën amtare maqedonase, nëse ndalet kërkimi i rrënjëve të popullit maqedonas si rezultat i një vendimi të Kominternit komunist.
Kryeministri theksoi se rruga jonë është ajo evropiane, por në të nuk mund të bëhen kompromise për identitetin, gjuhën dhe kulturën.
"Uroj dhe po punoj të jem brezi që do ta çojë vendin në Bashkimin Evropian. Nuk ka alternativë më të mirë për vendin, kjo është e vërtetë. Por në të njëjtën kohë, secili prej jush duhet ta dijë se ka një sfidë të fundit që shtrihet para nesh, jo për ta përfunduar rrugën, por për ta filluar atë, jo sepse kemi ndonjë garanci se do ta arrijmë qëllimin, por që do të fillojmë të ecim në atë rrugë.
Kur dëgjon të gjitha ato britma hipokrite pafuqie nga kundërshtarët tanë politikë, ose të paktën nga disa prej tyre, të cilët thonë në një gjendje vetëkënaqësie, zgjidh problemin dhe janë plotësisht të pavetëdijshëm se janë ata që në thelb e krijuan problemin, të cilët, duke pranuar një propozim në një mënyrë aventureske, krijuan një kusht për përparimin tonë drejt anëtarësimit të plotë në BE", shtoi Mickoski./Telegrafi/