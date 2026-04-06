PDK i vendos kusht Kurtit për takim, i kërkon letër zyrtare dhe seriozitet institucional
Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar lidhur me ftesat e Kryeministrit Albin Kurti për takime me partitë politike në funksion të zgjedhjes së presidentit të ri.
Nga Zyra e Informimit e PDK-së bëjnë të ditur se kryetari Bedri Hamza i është përgjigjur kryeministrit, duke kërkuar që iniciativa të formalizohet përmes një letre zyrtare, në mënyrë që të trajtohet me seriozitet institucional.
“Kryetari Hamza i ka kthyer përgjigje z. Kurti lidhur me ftesën për takim. Atij i është kërkuar që ta konkretizojë iniciativën e tij të re përmes një letre zyrtare, në mënyrë që të rritet serioziteti në trajtimin e kësaj çështjeje. Pas këtij konkretizimi nga ana e tij, çështja do të shqyrtohet në organet e partisë dhe më pas do të paraqitet qëndrimi përfundimtar i PDK-së”, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Informimit të PDK-së.
PDK thekson se çdo zhvillim i mëtejmë lidhur me këtë çështje do të trajtohet në përputhje me procedurat e brendshme partiake, duke lënë të hapur mundësinë për një qëndrim zyrtar pas shqyrtimit në organet drejtuese.
Ndryshe, Kurti sot pas takimit që pati me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku për çështjen e presidentit, nuk ka kursyer kritikat për Partinë Demokratike të Kosovës pasi që u pyet për qëndrimet e tyre se posti i presidentit duhet t’i takoj këtij subjekti.
Kurti tha se PDK ka pasur mungesë transparence në procesin e diskutimeve për zgjedhjen e presidentit. /Telegrafi/