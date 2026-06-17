Pas vendimit të Kushtetueses, Durmishi tregon zgjidhjen për emrat e rinj të rrugëve të Tetovës
Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, ka reaguar në lidhje me informacionet se Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar emrat shqip të rrugëve dhe shesheve në qytetin e Tetovës.
Në statusin e tij sqaruar, Durmishi thotë se për çështjen e emërtimeve të rrugëve është formuar komision komunal dhe se emrat e rinj do të jenë të regjistruara në Regjistrin Qendror.
Ai ka akuzuar BDI-në opozitare për zgjidhje gjysmake, teksa thotë se tanimë disa çështje do të zgjidhen përfundimisht.
Reagimi i plotë:
Komuna e Tetovës, në krye me Bilall Kasamin, tashmë ka formuar një komision që do ta zgjidh përfundimisht çështjen e emrave të rrugëve në Tetovë. Emrat e ri do të jenë të plotfuqishme, të regjistruara në Regjistrin Qendror, e jo fluskë dhe zgjidhje gjysmake siç i kishim deri tani: shqip për shqiptarët e maqedonisht në përdorim zyrtar.BDI dhe Gjykata Kushtetuese që ajo e votoi e dinë këtë realitet. Prandaj ky “operacion” sot është tentim për ta zbehur një tjetër zgjidhje që ne po e bëjmë, e ata nuk e kishin bërë për 24 vjet.