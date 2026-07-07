Pas vdekjes së kryetarit të komunës së Brvenicës, Qeveria hapi procedurë për zgjedhje të reja
Qeveria miratoi Vendim për ndërprerjen e mandatit të Kryetarit të Komunës së Brvenicës, me të cilin krijohen parakushtet ligjore për zbatimin e procedurës për zgjedhjen e kryetarit të ri të komunës.
Zëdhënësja e Qeverisë, Marija Miteva, informoi në seancën e sotme qeveritare se informacioni i paraqitur nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale është shqyrtuar dhe miratuar, pasi paraprakisht është marrë njoftim nga Kryetari i Këshillit të Komunës së Brvenicës për krijimin e një baze ligjore për ndërprerjen e parakohshme të mandatit.
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale ka filluar procedurën në përputhje me detyrimet ligjore, për shkak të një rrethane që, sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, çon në ndërprerjen e mandatit me forcën e ligjit.
Miteva kujtoi se Ministria është e detyruar të informojë Qeverinë brenda 15 ditëve nga marrja e njoftimit, e cila më pas brenda 30 ditëve fillon procedurën për shpalljen e zgjedhjeve të reja për kryetar komune.
"Qeveria miratoi informacionin dhe miratoi një Vendim për ndërprerjen e mandatit të Kryetarit të Komunës së Brvenicës, i cili krijon parakushtet ligjore për zbatimin e procedurës së mëtejshme në përputhje me rregulloret dhe afatet në fuqi", tha Miteva./Telegrafi/