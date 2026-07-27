Pas reshjeve të dendura, KRU “Gjakova” me apel për banorët e Hoçës së Madhe: Mos e përdorni ujin për pije
KRU “Gjakova” ka njoftuar se, pas monitorimit të zonave të furnizimit, është konstatuar turbullirë e ujit në zonën e furnizimit Hoçë e Madhe, në Komunën e Rahovecit.
Sipas njoftimit të kompanisë, si pasojë e reshjeve të dendura të shiut, cilësia e ujit është përkohësisht jashtë standardeve për konsum.
Për këtë arsye, KRU “Gjakova” u ka bërë thirrje konsumatorëve të kësaj zone që të mos e përdorin ujin për pije deri në njoftimin e radhës.
Kompania ka bërë të ditur se situata po monitorohet vazhdimisht dhe qytetarët do të njoftohen sapo cilësia e ujit të rikthehet brenda standardeve të lejuara për konsum. /Telegrafi/
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