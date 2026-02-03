Pas "Memories", Gjesti nis përgatitjet për këngën e re
Gjesti po rikthehet fuqishëm me projekte të reja muzikore, pas një pauze të gjatë.
Pak ditë më parë bëri rikthimin me projektin "Memories", të cilin ia dedikoi vëllait të tij të ndjerë.
I njëjti tani duket se ka gati këngën e radhës pasi po punon vazhdimisht në studio.
Foto: Instagram
"Pothuajse gati, për tre ditë përfundon dhe vazhdojmë me këngë", u shpreh në postimin në InstaStory.
"Memories" për vetëm katër ditë ka mbledhur mbi 3.5 milionë klikime në YouTube.
Duket se artisti pas vdekjes së të vëllait ka mbledhur forcat për të vazhduar në atë që e do më së shumti, muzikën.
Mbetet për t'u parë se çfarë ka përgatitur kësaj radhe për fansat e publikun. /Telegrafi/
Foto: Instagram
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals