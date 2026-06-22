Pas dorëheqjes së Starmer, reagon Andy Burnham - konfirmon kandidaturën për kryeministër të Britanisë
Kryeministri britanik Keir Starmer ka njoftuar se do të japë dorëheqjen si udhëheqës i Partisë Laburiste, por do të mbetet kryeministër i përkohshëm derisa të zgjidhet një kandidat i ri.
Pas presionit në rritje brenda partisë për një ndryshim në udhëheqje, Starmer ka filluar procesin e përcaktimit të një afati kohor për dorëzimin e pushtetit.
Largimi i tij vjen pasi ish- kryetari i bashkisë së Manchesterit, Andy Burnham , një favorit për të zëvendësuar Starmer, fitoi zgjedhjet lokale për të siguruar një vend në Dhomën e Komunave.
"Çdo vendim që kam marrë ka qenë për të vënë vendin që dua në radhë të parë. Kjo është arsyeja pse do të jap dorëheqje”, tha Starmer.
Burnham ka bërë thirrje për një tranzicion "të rregullt dhe të përgjegjshëm", duke deklaruar: "Do të paraqitem si pjesë e këtij procesi".
“Keir i ka dhënë një shërbim të madh vendit tonë dhe dua ta falënderoj për udhëheqjen dhe përkushtimin e tij gjatë një periudhe kaq sfiduese. Vendimi i tij shënon fillimin e një tranzicioni dhe është e rëndësishme që ky proces të kryhet në një mënyrë të rregullt dhe të përgjegjshme. Unë do të paraqitem si pjesë e këtij procesi. Vendi pret stabilitet, seriozitet dhe një fokus të vazhdueshëm në çështjet që kanë më shumë rëndësi dhe kjo është ajo që do të marrë. Ndërsa ecim përpara, përparësia jonë duhet të jetë të punojmë së bashku për ta rikthyer vendin aty ku të gjithë duam të jetë. Njerëzit duan të shohin përparim në rritjen ekonomike, koston e jetesës, shërbimet publike, strehimin dhe mundësitë për brezin e ardhshëm. Ndryshimi politik nuk duhet të shkëpusë kurrë vëmendjen nga përgjegjësia për të përmirësuar jetën e njerëzve. Lëvizja Laburiste ka qenë gjithmonë në formën e saj më të fortë kur shikon përpara me besim dhe qëllim. Kjo është ajo që do të bëjmë nga këtu dhe do të sigurohemi që ky tranzicion të jetë një proces pozitiv ripërtëritjeje për partinë dhe vendin tonë”, deklaroi Burnham.
Kryeministri i ri do të jetë udhëheqësi i shtatë i vendit në 10 vitet e fundit, pas David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak dhe Starmer. /Telegrafi/
Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.
His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will…
— Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026