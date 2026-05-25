Parashikimi i motit për këtë javë në Maqedoni
Moti nesër në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Pasdite do të ketë kushte për paraqitje të izoluar të shiut të rrëmbyeshëm afatshkurtër, bubullimave dhe erërave të forta.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 9 deri në 16, ndërsa maksimale do të arrijë nga 24 deri në 32 gradë. Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.
Deri në fund të kësaj jave, moti parashihet të jetë i ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell do të vazhdojë në mëngjes, ndërsa pasdite do të ketë kushte për zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Do të fryjë erë mesatare deri në të fortë nga veriu (mbi 40 km/orë). Të enjten do të jetë jostabile në disa vende me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Lokalisht, proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me shira më të bollshëm, shkarkime elektrike, erëra të forta (mbi 60 km/orë) dhe kushte për breshër.