Paradë madhështore ushtarake në Londër për ditëlindjen e Mbretit Charles
Mbreti Charles i Britanisë feston ditëlindjen e tij zyrtare me një ceremoni tradicionale që përfshin zakone të shumta mbretërore dhe ushtarake, përfshirë paradën ushtarake "Trooping the Colour".
Ditëlindja e mbretit u shënua tradicionalisht me pompozitet dhe madhështi këtë vit, duke tërhequr mijëra njerëz në rrugët e kryeqytetit.
Filloi me një paradë madhështore ku morën pjesë mijëra ushtarë, kalorës dhe muzikantë.
Catherine, Princesha e Uellsit, dhe fëmijët e saj iu bashkuan Mbretëreshës Camilla dhe mijëra spektatorëve për të parë spektaklin, i cili paraqiste disa nga regjimentet më prestigjioze të vendit.
Mbreti i ardhshëm, Princi George, 12 vjeç, Princesha Charlotte, 11 vjeç, dhe Princi Louis, 8 vjeç, e panë gjyshin e tyre nga një dritare në katin e parë në ish-zyrën e Dukës së Wellingtonit, me pamje nga fusha e paradës në Londrën qendrore.
Regjimentet më prestigjioze të Ushtrisë Britanike i bënë homazhe Mbretit në paradën e këtij viti.
Mbreti personalisht i vizitoi dhe inspektoi njësitë, dhe regjimentet shfaqën flamujt e tyre ushtarakë.
Familja mbretërore kalëroi nëpër rrugët e Londrës në një karrocë ceremoniale dhe tradicionalisht shikoi mbikalimin e Forcave Ajrore Mbretërore nga ballkoni i Pallatit Buckingham. /Telegrafi/