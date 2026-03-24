Paraburgim një muaj për të dyshuarin për krime lufte në Prishtinë
Gjykata Themelore në Prishtinë, përkatësisht Departamenti Special, ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të pandehurit me inicialet Z.S., i dyshuar për veprën penale “krime lufte kundër popullatës civile”.
Vendimi është marrë pas kërkesës së Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, e cila ka kërkuar caktimin e kësaj mase për shkak të dyshimeve të bazuara ndaj të pandehurit.
“Gjyqtari i procedurës paraprake ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës të Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit Z.S., ashtu që të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji”, thuhet në njoftim.
Sipas gjykatës, masa e paraburgimit është konsideruar e nevojshme për shkak të rrezikut të arratisjes dhe pengimit të procedurës.
“Pas mbajtjes së seancës dëgjimore Gjykata vlerësoj se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate sepse nëse i pandehuri lihet në liri, ekziston rreziku i arratisjes pasi i njëjti posedon edhe shtetësinë e Republikës së Serbisë dhe ekziston mundësia reale që të ik nga Kosova”, thuhet më tej.
Gjykata ka theksuar gjithashtu se ekziston rreziku që i pandehuri të ndikojë në prova.
“Po ashtu nëse i pandehuri gjendet në liri mund të fsheh, asgjësoj apo ndryshojë prova… andaj Gjykata vlerësoj se masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja masë për të siguruar zhvillimin e papenguar të procedurës penale.”
Kundër këtij vendimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykata e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë. /Telegrafi/