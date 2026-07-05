Papa blenë 20 vetura Fiat Topolino për qytetin e Vatikanit
Popemobile i ri do të jetë një Fiat. Epo, pak a shumë. Prodhuesi italian i makinave që kushtojnë më pak, ka bërë një marrëveshje me Guvernatorin e shtetit të Vatikanit për ta furnizuar atë me tridhjetë automjete - të përbërë nga Topolino agresivisht i lezetshëm, tërësisht elektrik dhe kamionçina e ngjashme me tre rrota EV TRIS.
Topolino, do ta mbani mend, është në thelb një interpretim Fiatine i katërçikletës Citroen Ami (të dyja ndodhen nën ombrellën Stellantis), por me pak më shumë stil, transmeton Telegrafi.
TRIS është një ribërje e automjetit legjendar të shpërndarjes me triçikletë Piaggio Ape, aq i dashur për shpërndarjen në kilometrin e fundit dhe skenat e ndjekjes së filmave aksion "me karakter".
E gjitha ka të bëjë me programin e zhvillimit të lëvizshmërisë së qëndrueshme të Vatikanit, të cilin e quan "Konvertimi Ekologjik 2030", që synon të zvogëlojë gjurmën e CO2 të flotës së automjeteve të tij dhe të trajtojë shpërndarjen në "kilometrin e fundit" në një mënyrë miqësore.
Gjë që në fakt nuk duhet të jetë aq e vështirë kur qyteti-shtet juaj ka pothuajse gjithçka një milje larg, është i rrethuar nga deti brenda gjirit të Romës, ka një popullsi nën 1,000 banorë dhe është zyrtarisht vendi më i vogël në botë.
Është interesante që qyteti i Vatikanit në fakt përfshin vetëm 109 akra tokë të paluajtshme, që nuk është as një fermë veçanërisht e madhe - nëse do të merreni me "lëvizshmëri urbane", nuk ka shumë më urbane se kaq.
Megjithatë, TRIS (nuk është i pranishëm në eventin e dorëzimit, por është paraqitur më poshtë në formën e konceptit Dolcevita) mund të transportojë dy paleta standarde euro në tabakanë e tij prej 2.25 metrash katrorë - ka edhe mundësi të mbuluara për ngarkesën e mundshme prej 420 kg - dhe rrezja prej 56 miljesh nga një bateri 6.9kWh do të thotë se mund të bëjë disa xhiro të vendit, meqenëse Qyteti i Vatikanit është vetëm disa milje në perimetër.
Nga ana tjetër, Topolino (ose "miu i vogël") po dorëzohet gjithashtu, me sa duket për të lëvizur peshkopët dhe priftërinjtë në një mënyrë të qëndrueshme, mikro-lëvizshmërie. Ky është një katërçikletë e mbyllur me shpejtësi maksimale 48 mph dhe 74 km/orë me një bateri 5.4 kWh që karikohet nga një prizë shtëpiake në katër orë.
Vatikani po merr 20 Topolinot e para (me çmim 10,0000 megjithëse dyshohet se Papa mori një lloj zbritjeje), dhe një prej tyre është dorëzuar. /Telegrafi/