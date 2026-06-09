Pamje nga operacioni “White Star”, u arrestuan pesë persona të dyshuar për krim të organizuar
Policia e Kosovës ka publikuar pamje nga operacioni policor ku u arrestuan pesw persona nën dyshimin për përfshirje në veprat penale të krimit të organizuar, trafikimit të narkotikëve dhe pastrimit të parave.
Ndryshe, pesë persona janë arrestuar në kuadër të operacionit policor të koduar “White Star”, i cili është zhvilluar në disa lokacione të Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale të Kosovës.
Aksioni është realizuar në Prishtinë, Pejë, Prizren, Viti dhe Drenas, nën mbikëqyrjen e institucioneve të drejtësisë dhe në bazë të urdhrit të lëshuar nga gjykata kompetente.
Sipas njoftimit zyrtar, operacioni është zhvilluar në disa lokacione të ndryshme me qëllim identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar për veprimtari kriminale.
“Operacioni policor është realizuar në disa lokacione nën monitorimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës, në bazë të urdhrit të lëshuar nga Gjykata Themelore”, thuhet në njoftim.
Me vendim të prokurorit special, pesë të arrestuarit janë ndaluar për 48 orë. Ata dyshohen për përfshirje në veprat penale të krimit të organizuar, trafikimit të narkotikëve dhe pastrimit të parave.
Autoritetet kanë bërë të ditur se të dyshuarit po hetohen për “pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal të organizuar, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve, si dhe pastrim parash”.
Gjatë operacionit “White Star”, policia ka sekuestruar prova materiale dhe pasuri të ndryshme, përfshirë armë, substanca narkotike, para të gatshme, automjete dhe pajisje elektronike, të cilat pritet të shërbejnë në procedurat e mëtejshme hetimore. /Telegrafi/