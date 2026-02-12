Paga e 13-të për sektorin publik, Murati sqaron se kush e përfiton dhe kur do të ekzekutohet
Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Financave, Hekuran Murati në një konferencë për media ka dhënë sqarime lidhur me pagën e 13-të dhe procedurat për paraqitjen e pensionistëve.
Murati ka theksuar se paga e 13-të do të përfitohet nga punëtorët që marrin pagë nga buxheti i shtetit dhe që kanë punuar së paku 12 muaj.
“Kjo pagë është e paraparë për ata që i kanë marrë 12 paga gjatë vitit. Nëse dikush ka filluar punën rishtazi, paga e 13-të do t’i jepet vitin e ardhshëm,” tha Murati.
Në lidhje me paraqitjen e pensionistëve, Murati ka sqaruar se Ministria e Financave dhe Transfereve ka bërë ndryshimet ligjore për lirimin nga paraqitja periodike çdo gjashtë muaj, pas vendimit të Gjykatës Supreme.
“Vendimi i Gjykatës Supreme ka shfuqizuar vetëm një nen në udhëzimin administrativ që kërkonte paraqitjen e pensionistëve kontributiv çdo gjashtë muaj, që nuk ishte në përputhje me ligjin. Parashikimi për paraqitjen e pensionistëve bazik mbetet në fuqi, pasi kjo është e përcaktuar në ligj,” tha Murati.
Ai shtoi se janë dhënë të gjitha sqarimet e nevojshme dhe se janë ndërmarrë të gjitha masat për të zbatuar vendimet në mënyrë korrekte dhe në përputhje me ligjin.
Ndryshe, edhe kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e sotme derisa prezantoi buxhetin për vitin 2026, u shpreh se aty do të përfshihet edhe paga e 13-të.
Ai tha se kjo pagë do të ekzekutohet sapo buxheti të hyjë në fuqi. /Telegrafi/