Padi kundër inteligjencës artificiale - punëkërkuesit i shpallin “luftë” AI-së
Një grup punëkërkuesish ka ngritur një padi kolektive kundër përdorimit të inteligjencës artificiale (AI) në proceset e punësimit, duke e cilësuar këtë praktikë si të padrejtë dhe të fshehtë.
Sipas padisë, CV-të e kandidatëve vlerësohen në një shkallë nga 1 deri në 5 pa dijeninë e tyre, dhe kjo notë përcakton nëse një person arrin të kontaktohet nga një punëtor i resurseve njerëzore apo filtrohet automatikisht.
Kandidatët nuk kanë mundësi të shohin vlerësimin e tyre, nuk dinë pse janë refuzuar dhe nuk mund të apelojnë vendimin.
Padia, e ngritur në Kaliforni, pretendon se kjo praktikë shkel Ligjin për Raportimin e Drejtë të Kredive (FCRA) dhe ligjet për mbrojtjen e konsumatorit.
Subjekti i padisë është kompania Eightfold AI, e cila ofron shërbime për shqyrtimin automatik të kandidatëve dhe përdoret nga disa kompani të mëdha amerikane.
“Po, një AI mund t’ju ketë marrë punën - thjesht jo në mënyrën që e kishit menduar”, thonë paditësit, duke ngritur shqetësime serioze mbi transparencën dhe drejtësinë e teknologjisë në punësim.
Rasti pritet të tërheqë vëmendje të madhe, duke hapur debat mbi rolin e inteligjencës artificiale në vendimmarrjen që prek jetën e përditshme të njerëzve. /Telegrafi/