Pacolli: Filloi procesi i trajtimit të dokumentacionit për gurthyesit
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli ka bërë të ditur se ka filluar procesi i trajtimit të dokumentacionit për gurthyesit që operojnë në vend.
Pacolli në rrjetin social në Facebook ka shkruar se ky është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së rendit dhe ligjshmërisë në këtë sektor me ndikim të drejtpërdrejtë në mjedis dhe jetën e qytetarëve.
“Ky proces synon verifikimin e plotë të përmbushjes së kushteve ligjore dhe mjedisore nga ana e operatorëve, duke garantuar standarde më të larta në funksionim e tyre. Në këtë proces janë të përfshirë edhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët po e monitorojnë nga afër çdo hap të tij”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/