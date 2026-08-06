Pacientët onkologjikë protestojnë për mungesën e terapisë
Pacientët onkologjikë sot do të mbajnë një protestë simbolike para Ministrisë së Shëndetësisë, duke kërkuar zgjidhje për mungesën e vazhdueshme të terapisë në Klinikën e Onkologjisë.
Shoqata “Hema-Onko” thotë se pacientët prej muajsh përballen me vonesa dhe mungesë të barnave, përfshirë terapi biologjike, citostatikë dhe barna nga lista pozitive, gjë që u shkakton pasiguri dhe stres.
Nga ana tjetër, drejtori i Klinikës së Onkologjisë, Igor Stojkovski, deklaroi se shumica e preparateve tashmë kanë mbërritur, ndërsa pjesa e mbetur pritet të sigurohet gjatë kësaj jave. Sipas tij, vonesat lidhen me rritjen e numrit të pacientëve, konsumit dhe furnizimit, duke theksuar se trajtimi i pacientëve nuk është vënë në rrezik.
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