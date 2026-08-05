Perinski: Mbi 3 mijë raste të keqpërdorimeve të pushimeve mjekësore janë evidentuar nga Fondi Shëndetësor
Mbi 3 mijë raste të keqpërdorimeve të pushimeve mjekësore janë evidentuar nga Fondi Shëndetësor.
Në brifingun me gazetarët, drejtori Zllatko Perinski tha se shkeljet më të mëdha janë regjistruar nga të punësuarit në sektorin publik, ku spikatin uniformat e ushtrisë dhe policisë.
Ai theksoi se në MPB dhe URMV ka raste kur të punësuarit janë nëpër pushime mjekësore më shumë se 5 vite, ndërsa pjesa dërmuese e keqpërdorimeve të pushimeve mjekësore janë nga 1-3 dhe nga 3-5 vjet.
Perinski tha se këto shkelje do të denoncohen në Prokurori për përfitime materiale të kundërligjshme dhe përveç pacientëve do të hetohen edhe doktorët amë dhe specialistët, të cilët kanë shkruar raportet mjekësore.
Por, nuk do t’i shpëtojnë hetimit as anëtarët e komisioneve të fondit që vulosin mungesën e prezencës në punë, kinse për arsye të ndryshme shëndetësore.