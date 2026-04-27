Osimhen vendos rekordin e sezonit në Superligën e Turqisë
Sulmuesi i Galatasaray, Victor Osimhen, ka dhënë një performancë mbresëlënëse në derbi kundër Fenerbahçes, duke vendosur një rekord të ri statistikor për sezonin 2025/26 të Superligës së Turqisë.
Në ndeshjen e zhvilluar më 26 mars kundër Fenerbahçes, sulmuesi nigerian regjistroi tetë tentativa nga brenda zonës së penalltisë, numri më i lartë i goditjeve nga kjo distancë nga një lojtar i vetëm në një ndeshje të këtij sezoni.
Me Galatasaray që kryeson aktualisht renditjen me 74 pikë, Osimhen ka arritur kuotën e 20 golave, duke u shndërruar në një nga sulmuesit më të rrezikshëm të kampionatit.
Ndërkohë, raportimet mediatike bëjnë të ditur se gjigantë evropianë si Real Madridi dhe Barcelona po ndjekin nga afër situatën e tij, në prag të një transferimi të mundshëm gjatë afatit kalimtar të verës. /Telegrafi/