Operatorët e autobusëve do të protestojnë së bashku me transportuesit e mallrave në Maqedoni
Shoqata e Transportuesve të Autobusëve "Istok" tregon se mënyra e re e regjistrimit në zonën Shengen e bën më të vështirë punën e tyre të përditshme dhe mirëmbajtjen e rregullt të linjave të përditshme të transportit ndërkombëtar të pasagjerëve.
Kërkon një zgjidhje të drejtë dhe të zbatueshme nga institucionet evropiane që do të marrë parasysh natyrën specifike të transportit profesional të pasagjerëve dhe mallrave.
Kryetari i Shoqatës "Istok", Goran Trpkovski, thotë se janë të gatshëm për një protestë të përbashkët me transportuesit e kamionëve nëse nuk merret një vendim i favorshëm, i cili do të sigurojë funksionimin e qetë të transportit ndërkombëtar dhe mbrojtjen e ekonomisë.
"Shprehim shqetësim të thellë për mënyrën se si Bashkimi Evropian zbaton rregullin për qëndrimin (90/180) në zonën Shengen, i cili vlen për shoferët profesionistë pa përjashtim.
Për vite me radhë, kompanitë tona kanë ofruar transport në turne ballkanike që gravitojnë nëpër vendet e rajonit, duke ofruar transport ndërkombëtar të organizuar nga operatorë turistikë dhe agjenci udhëtimesh, dhe mënyra e re e regjistrimit e bën më të vështirë operacionet e tyre të përditshme, si dhe mirëmbajtjen e rregullt të linjave të përditshme të transportit ndërkombëtar të pasagjerëve", tha Trpkovski për agjencinë AIM-n.
Sipas tij, nëse marrim në konsideratë të dhënat statistikore se në bazë mujore në vitin 2025, mesatarisht qëndruan në vendin tonë 100.000 turistë, për të cilët transportuesit dhe agjencitë tona turistike siguruan transportin në destinacione të ndryshme, "pasojat e masës së Bashkimit Evropian do të ishin shkatërruese"./Telegrafi/