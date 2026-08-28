Operacioni i parë në botë në tru me AI: Tumori u hoq, pacientit iu shpëtua shikimi
Teknologjia ndërhyri aty ku edhe një milimetër mund të ndryshonte gjithçka
Një burrë në Britaninë e Madhe është bërë pacienti i parë në botë që iu nënshtrua një operacioni në tru me ndihmën e inteligjencës artificiale, e cila ndihmoi në mbrojtjen dhe ruajtjen e shikimit gjatë heqjes së tumorit, njoftoi University College London Hospitals.
Operacioni në tru i drejtuar nga inteligjenca artificiale i shpëtoi shikimin pacientit
Rhys Hibbert, 48 vjeç, nga Bedfordshire, u diagnostikua me sëmundjen në dhjetor të vitit 2024, pasi u rrëzua gjatë një shëtitjeje dhe pësoi një krizë epileptike. Me përkeqësimin e simptomave, Hibbert vendosi t’i nënshtrohej operacionit dhe u paraqit vullnetarisht për të marrë pjesë në studim.
– Nëse pacientët nuk janë të gatshëm të përfshihen në kërkime, si mund të mësojnë mjekët dhe si mund të përparojë mjekësia? Kur më pyetën nëse do të isha i gatshëm të bëhesha pacienti i parë në botë tek i cili kjo teknologji do të përdorej drejtpërdrejt gjatë operacionit, thashë: po, sigurisht – deklaroi Hibbert, duke shpjeguar vendimin e tij për të pranuar operacionin me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Sipas mjekëve të tij, tumori do të vazhdonte ta rrezikonte shikimin dhe, me kalimin e kohës, mund të çonte edhe në verbëri. Megjithatë, gjatë operacionit masa tumorale u hoq me sukses, ndërsa shikimi i tij u ruajt, transmeton Telegrafi.
Hibbert tha se, pasi u zgjua nga operacioni, shikimi i tij ishte përmirësuar ndjeshëm.
– Kur u përmenda, mund të shihja qartë gjithçka në dhomë – tha ai.
AI identifikoi strukturat kritike në bazën e trurit
Gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, inteligjenca artificiale analizoi në kohë reale pamjet e operacionit, në vend që të mbështetej vetëm në imazhet e realizuara para ndërhyrjes. Në këtë mënyrë, sistemi ndihmoi ekipin kirurgjikal të merrte vendime më të sakta, duke evidentuar strukturat kritike në bazën e trurit, sqaruan përfaqësuesit e University College London Hospitals.
Në këtë pjesë të trurit ndodhet hipofiza, një gjëndër me madhësi afërsisht sa një mermer i vogël, e vendosur shumë pranë enëve të gjakut dhe nervave që kontrollojnë shikimin. Një gabim prej vetëm një milimetri mund të ketë pasoja kritike, duke rrezikuar verbërinë, goditjen në tru apo edhe jetën e pacientit.
Mjekët shpjeguan se inteligjenca artificiale e mbështet ekipin kirurgjikal duke ndihmuar në identifikimin e zonave me rrezik që duhet të shmangen, ndërkohë që kirurgët përpiqen të heqin në mënyrë sa më të sigurt pjesën më të madhe të mundshme të tumorit.
Teknologjia gjithashtu ka potencialin të gjurmojë instrumentet kirurgjikale dhe ndërveprimin e tyre me indet, me qëllim që t’i ndihmojë kirurgët gjatë procedurave komplekse dhe t’u ofrojë informacion të menjëhershëm gjatë ndërhyrjes.
– Ky është një shembull i inteligjencës artificiale në formën e saj më të mirë: pacientët po marrin kujdes që dikur do të konsiderohej i paimagjinueshëm, falë teknologjive më të fundit revolucionare – deklaroi James Frith, ministri britanik për inovacionin në shëndetësi.
Ai shtoi se përdorimi i inteligjencës artificiale duhet të shoqërohet me masa të përshtatshme sigurie dhe se mbrojtja e pacientëve duhet të mbetet gjithmonë prioritet. /Telegrafi/