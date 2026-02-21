OpenAl po zhvillon një telefon që mund ta lërë pas iPhone
OpenAI ka punuar me ish-dizajnerin e Apple, Jony Ive, në një pajisje të re, diçka që CEO Sam Altman dhe Ive kanë thënë se do të tejkalojë iPhone-in dhe telefonat inteligjentë në përgjithësi.
Ka dalë një raport i ri që më në fund na jep një pamje të parë se çfarë do të jetë pajisja dhe si do të kushtojë potencialisht.
Sipas raportit, OpenAI në fakt po punon në tre produkte të ndryshme.
Ai për të cilin është folur më së fundmi do të jetë një altoparlant inteligjent me kamerë dhe mikrofon.
Ky altoparlant thuhet se do të ketë një çmim midis 200-300 dollarëve dhe nuk do të lansohet të paktën deri në fillim të vitit të ardhshëm.
Përveç këtij altoparlanti inteligjent, me sa duket OpenAI po punon edhe në një llambë inteligjente.
Ende nuk ka shumë detaje të disponueshme për llambën inteligjente.
Siç pritej, OpenAI po punon gjithashtu në një palë syze inteligjente, duke u bashkuar me kompani të tilla si Meta, Apple, Google dhe Samsung.
Nëse syzet inteligjente AR janë vërtet e ardhmja e telefonit inteligjent, atëherë OpenAI nuk dëshiron ta humbasë këtë mundësi.
Gjithashtu, syzet inteligjente do të zgjidhnin mungesën e ekraneve në altoparlant dhe llambë.
Si altoparlanti ashtu edhe syzet nuk pritet të dalin në treg të paktën diku në vitin 2028. /Telegrafi/