OBRM-PDUKM: "Safe City" garanton rend në komunikacion, ata që nuk e votuan po bëjnë pazare me sigurinë e qytetarëve
LSDM dhe Venko Filipce po përdorin standarde të dyfishta, asgjë nuk ndryshon, gjithçka mbetet e njëjtë, reagon OBRM-PDUKM.
"Kjo është konfirmuar këtë herë me projektin 'Qyteti i Sigurt'. Së pari, në Kuvend votojnë kundër ligjeve që mundësojnë zbatimin e tij dhe me të cilin projekt mundësojnë dhe garantojnë sigurinë në trafik, dhe nga ana tjetër thonë se ata që ngasin pa patentë shoferi duhet të ndëshkohen. Në periudhën e kaluar, publiku dëshmoi se si aktivistët e LSDM-së që punonin për Oliver Spasovskin, u tërbuan në qytete për të vazhduar të ngasin pa patentë shoferi, dhe kërcënuan publikisht se do të rrahin dhe vrasin oficerë policie.
Kjo mënyrë e dhunshme proteste nuk është një akt demokratik i shprehjes së pakënaqësisë dhe për ne, si OBRM-PDUKM, është e papranueshme dhe e dënojmë fuqimisht. Nga ana tjetër, LSDM dhe Venko Filipce votuan kundër këtij projekti në Parlament, i cili garanton sigurinë e përdoruesve të rrugës, zbulon shkelësit e ligjeve dhe rregulloreve, dhe zbulon të gjithë ata që ngasin pa patentë shoferi dhe me automjete të paregjistruara", thonë nga OBRM-PDUKM.
"Njeriu që kundërshtoi më me zë të lartë "Qytetin e Sigurt" është koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së, Oliver Spasovski, i cili, ndërsa ishte Ministër i Brendshëm, nuk bëri asgjë për të rritur sigurinë e qytetarëve në trafik. Prandaj, tani, kur sistemi që sjell rend dhe siguri në trafik dhe barazi para ligjit më në fund po futet, LSDM dhe Filipce votojnë kundër tij, ndërsa nga ana tjetër pretendojnë hipokrizisht se janë kundër drejtimit të automjeteve të paregjistruara dhe pa patentë shoferi. Këtu shohim kontradiktën, hipokrizinë dhe standardet e dyfishta të LSDM-së dhe Filipces", deklaruan nga OBRM-PDUKM.
Sipas partisë në pushtet, kushdo që dëshiron që rendi, siguria dhe ligjet të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë, e mbështet pa rezerva këtë projekt, gjithçka tjetër është një llogaritje politike në kurriz të jetës dhe sigurisë së qytetarëve.