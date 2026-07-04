OBRM-PDUKM: Pavarësisht se LSDM dhe E Majta po i bllokojnë ligjet, BE e njeh shtetin si vend lider të reformave
OBRM-PDUKM njoftoi në një deklaratë se Komisioni Evropian e ka njohur përsëri Maqedoninë si një nga vendet që po udhëheqin në zbatimin e reformave nga Axhenda e Reformave, së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi.
Partia thotë se vlerësimi i Komisionit Evropian është konfirmim se vendi po lëviz në drejtimin e duhur dhe se progresi është njohur nga institucioni që vlerëson cilësinë dhe zbatimin e reformave.
Sipas OBRM-PDUKM-së, konfirmim shtesë i suksesit të reformave është propozimi i Komisionit Evropian për rialokimin e fondeve nga Plani i Rritjes, i cili do të siguronte mbështetje më të madhe financiare për vendet që kanë treguar rezultatet më të mira.
"Kjo është njohje e punës së bërë, por edhe një mundësi për Maqedoninë për të siguruar fonde shtesë për zhvillim", thotë partia.
Deklarata vlerëson se është e pakuptueshme që, siç pretendon OBRM-PDUKM, LSDM dhe E Majta vazhdojnë të bllokojnë ligjet që rrjedhin nga Axhenda e Reformave.
"Çdo pengesë nga LSDM dhe E Majta nuk e pengon Qeverinë, por përkundrazi pengon përmbushjen e detyrimeve të shtetit dhe rrezikon mundësitë e hapura nga Plani i Rritjes", thuhet në deklaratë.
OBRM-PDUKM u bëri thirrje LSDM-së dhe Të Majtës që të lënë mënjanë interesat e tyre të përditshme politike dhe të mbështesin ligjet që janë pjesë e Axhendës së Reformave, përfshirë Kodin Zgjedhor, duke vlerësuar se ato janë në interes të qytetarëve dhe të ardhmes evropiane të vendit.