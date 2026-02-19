OBRM-PDUKM: Me 40 amendamente, ne mbrojtëm rritjen e pagave, pse hesht Trendafilov për faktet e vitit 2024?
Kur LSDM flet për mungesën e dialogut social, duhet të kthehet në vitin 2024. Në vitin 2024, SDS dhe BDI propozuan një paketë ndryshimesh ligjore që do të ndryshonin në thelb metodologjinë e llogaritjes së pagave. Këto ndryshime parashikonin që paga minimale të përjashtohej nga formula për llogaritjen e pagave të punonjësve administrativë, edhe pse ishte pjesë e marrëveshjes kolektive të nënshkruar midis SSM dhe qeverisë së atëhershme, akuzojnë nga OBRM-PDUKM.
"Kjo do të thoshte që rritjet e ardhshme të pagës minimale nuk do të ndikonin automatikisht në pagat e tjera në sektorin publik. Në këtë mënyrë, rritja lineare do të ndërpritej dhe mekanizmi mbrojtës për punëtorët do të dobësohej. Një fakt tjetër është se versioni përfundimtar i amendamenteve nuk u publikua në ENER, dhe sindikatat informuan se ishin njohur me projektligjin përmes faqes së internetit të Kuvendit. Nuk pati debat publik substancial, as ndonjë dialog të vërtetë brenda Këshillit Ekonomik dhe Social. Në atë moment, udhëheqja e atëhershme e LSM-së reagoi. OBRM-PDUKM, si opozita e atëhershme, paraqiti amendamente të shumta për të parandaluar miratimin e një zgjidhjeje të tillë.
OBRM-PDUKM paraqiti më shumë se 40 amendamente, përfshirë propozimin kryesor që paga minimale të mbetet pjesë integrale e formulës së llogaritjes. Kjo siguroi që pagat të vazhdonin të rriteshin linearisht me rritjen e pagës minimale. Kjo është arsyeja pse sot, kur paga minimale rritet, rriten edhe pagat e tjera. Pse po mbahen të heshtura ngjarjet e vitit 2024? Pse nuk e thotë këtë Trendafilov? Pse nuk thuhet se përmes veprimit të përbashkët u ruajt parimi që paga minimale duhet të mbetet baza e llogaritjes?
OBRM-PDUKM atëherë nuk lejoi që, me një procedurë të shkurtuar dhe një flamur evropian, të miratohej një zgjidhje që do të ishte në dëm të punëtorëve", thuhet në njoftimin e OBRM-PDUKM-së./Telegrafi/