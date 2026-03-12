OBRM-PDUKM: LSDM ndryshoi emrin e shtetit dhe kushtetutën, vetëm që të rrinin edhe pak në pushtet
OBRM-PDUKM akuzoi LSDM-në se është "armiku më i madh i shtetit" dhe pengesa kryesore në procesin e integrimit evropian të Maqedonisë.
"Nuk ka armik më të madh të shtetit sesa LSDM-ja e Zoran Zaevit dhe Venko Filipçes", thanë nga OBRM-PDUKM në një deklaratë, duke shtuar se gjatë gjithë historisë, shteti "ka vuajtur më shumë nga armiqtë dhe tradhtarët e tij të brendshëm".
Partia pretendon se ish-qeveria bëri lëshime serioze për të mbetur në pushtet.
"Ata ndryshuan kushtetutën, emrin e shtetit, nënshkruan marrëveshje tradhtare, vetëm për të rrëmbyer pushtetin dhe për të qëndruar në pushtet edhe një ditë më shumë", thuhet në deklaratë.
Deklarata gjithashtu thotë se ishte sundimi i LSDM-së, sipas OBRM-PDUKM-së, që ishte një pengesë për përparimin drejt Bashkimit Evropian.
"Pengesat më të mëdha në rrugën e integrimit evropian të vendit janë pikërisht LSDM dhe sundimi i tyre kriminal", pretendon partia.
Sipas partisë në pushtet, qeveria aktuale po punon në axhendën e reformave dhe harmonizimin e legjislacionit me standardet evropiane dhe se mbetet e përkushtuar ndaj integrimit të vendit në Bashkimin Evropian “duke përmbushur kriteret e Kopenhagenit dhe duke ruajtur identitetin kombëtar”.