OBRM-PDUKM: LSDM dhe Shukova po e përdorin dhunën ndaj grave si PR për 8 Marsin
Dje, LSDM tregoi se nuk është më një parti politike, por gradualisht po shndërrohet në një shfaqje imitimi, thuhet në deklaratën e OBRM-PDUKM-së.
"Në konferencën e djeshme për shtyp, Kaja Shukova kopjoi fushata që tashmë janë parë në rajon, dhe për të kapur plotësisht marifetin e LSDM-së, ajo u përpoq ta përdorte tragjedinë e fundit në vend si një rast për vëmendje dhe interes. Është e qartë për të gjithë se ajo është marrë nga Serbia, pa lidhje me realitetin maqedonas, dhe konfirmim se LSDM nuk ka autenticitet, kreativitet, ide, vizion apo thelb. LSDM vazhdon të bëjë atë që di më mirë, të kopjojë dhe të ndjekë formatet e të tjerëve nga vendet fqinje.
Kjo shfaqje nga Shukova është një tjetër shembull se si lidershipi i vjetër-i ri i LSDM-së krijon spektakle që nuk frymëzojnë besim tek askush. LSDM po përdor përsëri çdo tragjedi për të fituar pikë", thonë nga OBRM-PDUKM.
Nga partia në pushtet thonë se tema e dhunës ndaj grave është shumë serioze për Kaja Shukovën dhe LSDM-në për ta përdorur për shfaqje të tilla në prag të 8 Marsit, një ditë kur duhet të flasim për mbështetje të vërtetë për gratë, për sigurinë dhe barazinë.
"Gratë në Maqedoni meritojnë më shumë sesa PR-in jokreativ dhe të kopjuar të LSDM-së, si dhe njerëzit nga partia që janë të angazhuar në imitimin e simbolizmit të dikujt tjetër", reaguan nga OBRM-PDUKM.