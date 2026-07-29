OBRM-PDUKM: Filipçe hesht dhe nuk kërkon përgjegjësi nga Valbon Limani për krizën me ujin në Gostivar
"Lidhja Socialdemokrate e ka treguar hipokrizinë e saj në veprim në Gostivar, Filipçe hesht, mbron dhe nuk kërkon përgjegjësi për zyrtarët e tij për të cilët mobilizoi njerëz për të votuar në zgjedhjet parazgjedhore të përsëritura lokale në Gostivar", thonë nga OBRM-PDUKM.
"Venko Filipçe bëri thirrje publikisht për mbështetje për Valbon Limanin, megjithëse ishte qeveria lokale në Gostivar, pjesë e së cilës është LSDM, së bashku me BDI-në dhe Arben Taravarin, që dështoi të përballonte krizën me ndotjen e ujit të pijshëm".
"Fakti është se qeveria lokale dështoi të mbronte shëndetin e qytetarëve në kohën e duhur, prandaj Qeveria dhe institucionet shtetërore u detyruan të ndërhynin urgjentisht. U sigurua ujë i ambalazhuar, u krijua furnizim me ujë për përdorim teknik dhe në kohën më të shkurtër të mundshme do të krijohen kushte që uji të jetë përsëri i sigurt dhe i pijshëm".
"LSDM nuk ka kredibilitet të flasë për përgjegjësi për sa kohë që mbron zyrtarët e vet dhe injoron dështimet e tyre. Nëse ata vërtet besojnë në përgjegjësinë politike, le të fillojnë nga radhët e tyre. LSDM dhe Filipçe japin mësime të përditshme për moralin, kërkojnë dorëheqje dhe veprojnë si luftëtarë për përgjegjësi, por kur bëhet fjalë për zyrtarët e tyre, ata heshtin. Filipçe hesht dhe nuk kërkon përgjegjësi nga kandidati i tij Valbon Limani, i cili drejton komunën", thonë nga LSDM.