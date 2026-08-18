LSDM: Derisa njerëzit vdesin nga Ethet e Nilit perëndimor, në Draçevë organizohet kinema në ambient të hapur
LSDM ka dalë me akuza ndaj Hristijan Mickoskit dhe Sasho Klekovskit pas organizimit të kinemasë në ambient të hapur në Draçevë, vend ku është shpallur epidemi pas përhapjes së Etheve të Nilit perëndimor.
Nga LSDM thonë se edhe pas 35 raste të konfirmuara me ethet e Nilit Perëndimor, 3 të vdekurve dhe 6 rasteve në gjendje kritike në kujdes intensiv në komunën e Kisella Vodës, saktësisht në Draçevë, ku është shpallur epidemi - po organizojnë një kinema në ajër të hapur.
"Amaterizëm dhe joprofesionalizëm i plotë në menaxhimin e epidemisë nga Mickoski dhe Klekovski. I njëjti model si me ujin në Gostivar: asnjë parandalim në kohë, asnjë sistem, asnjë përgjegjësi, vetëm improvizime dhe propagandë. Ndërsa vendet e tjera kanë spërkatur sistematikisht kundër larvave që nga pranvera, duke vendosur kurthe dhe duke pastruar shtretër mushkonjash, këtu po presim që njerëzit të fillojnë të vdesin".
"Në vendet e Bashkimit Evropian, ata reagojnë me gjetjet e para pozitive nga mushkonjat, dhe jo pasi të ketë vdekje. Ndërsa vendet e tjera kanë spërkatur që nga pranvera, duke vendosur kurthe, duke pastruar shtretër dhe duke informuar qytetarët, këtu po presim që njerëzit të fillojnë të vdesin, dhe pastaj po mbajmë konferenca për shtyp. Dhe tani, në vend që të forcohen masat, po organizohen ngjarje në ajër të hapur në zonën e epidemisë", thonë nga LSDM.