BDI: Rifillon ndërtimi pa leje në tokë shtetërore, Komuna e Çairit dhe Bashkia e Shkupit heshtin
Nga BDI thonë se ndërtimi në rrugën “Qemal Sejfulla”, i denoncuar publikisht vitin e kaluar si ndërtim pa leje në tokë shtetërore, ka rifilluar.
"Në maj të vitit 2025, ish-kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska, doli në vendngjarje dhe tregoi publikisht se objekti po ndërtohej pa projekt dhe pa leje ndërtimi, vetëm një metër larg ndërtesës ekzistuese dhe përpara dritareve e ballkoneve të banorëve".
"Pas denoncimit publik, Prokuroria hapi procedurë hetimore ndaj investitorit. Sipas njoftimit të atëhershëm të Prokurorisë, bëhej fjalë për objekt banesor dhe afarist me gjashtë kate, të nisur pa leje në tokë shtetërore. U kërkua edhe ndalimi i punimeve", thonë nga BDI.
Sipas tyre, banorët përreth po përballen sërish me një objekt që ua mbyll dritaret dhe ballkonet, ndërsa nga Komuna e Çairit nuk ka as sqarim, as procesverbal inspektimi, as vendim publik për ndalimin e punimeve.
"Kërkojmë nga Komuna e Çairit që menjëherë të dërgojë inspektorët në terren dhe të publikojë: mbi çfarë dokumentacioni kanë rifilluar punimet; a ekziston leje e vlefshme për ndërtim; çfarë ka ndërmarrë inspektorati komunal; a është ende në fuqi ndalimi i punimeve i kërkuar në kuadër të procedurës hetimore".
"Kërkojmë gjithashtu nga Prokuroria të njoftojë publikun se deri ku ka arritur hetimi dhe si është lejuar rifillimi i punimeve në objektin që vetë ajo e trajtoi si ndërtim pa leje në tokë shtetërore", thonë nga BDI.