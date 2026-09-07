Tragjedi gjatë festës në Meksikë, të paktën 10 persona humbin jetën pas shpërthimit
Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe 64 të tjerë janë lënduar pas shpërthimit të materialeve piroteknike gjatë një feste në një qytet të Meksikës, njoftuan autoritetet.
Shpërthimi ndodhi pranë kishës Nuestra Señora de la Luz, në Temascalcingo, një komunë në Meksikën qendrore me rreth 66 mijë banorë.
Qindra persona ishin mbledhur për të ndjekur një spektakël fishekzjarrësh, pjesë e disa festimeve fetare, kur ndodhi shpërthimi.
Si pasojë e fuqisë së shpërthimit, një mur u shemb, duke shkaktuar viktima dhe të lënduar.
Shkaku i shpërthimit ende nuk është përcaktuar. Prokuroria e Meksikës ka nisur një hetim për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
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