Suksesi i AfD-së në Gjermani tërheq edhe vëmendjen e Trumpit
Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në platformën e tij Truth Social një screenshot me rezultatin e projektuar të AfD-së në zgjedhjet në Saksoni-Anhalt.
Trump nuk ka shoqëruar postimin me asnjë koment.
Reagimi i tij vjen në një kohë kur rezultati i AfD-së në landin gjerman të Saksoni-Anhaltit po shihet si një sukses i rëndësishëm për partinë e djathtë dhe si sinjal për betejën e saj politike në nivel kombëtar.
Lideri i AfD-së në Saksoni-Anhalt, Ulrich Siegmund, ka festuar rezultatin e fortë të partisë së tij, duke deklaruar: “Ne kemi bërë histori në këtë vend”.
Ulrich Siegmund, 35 vjeç, e ka përshkruar vazhdimisht një fitore si një hap të rëndësishëm drejt synimit për të marrë pushtetin në nivel kombëtar, në zgjedhjet federale të vitit 2029.
“Votuesit e kanë bërë absolutisht të qartë se duan më në fund ndryshime politike dhe, mbi të gjitha, kanë treguar se duan që këto ndryshime t’i bëjnë së bashku me ne”, tha Siegmund.