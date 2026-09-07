Presidenti amerikan Donald Trump ka ndarë një video që duket se tregon fjalën "Mexico" të hequr nga emri i shtetit amerikan të New Mexico dhe të zëvendësuar me "Amerika".

Trump nuk dha një shpjegim për postimin në platformën e tij Truth Social, duke e lënë të paqartë nëse videoja ishte retorike apo pasqyronte ndonjë plan nga administrata e tij për të riemërtuar shtetin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Postimi vjen pas përpjekjeve të mëparshme të Trump për të riemërtuar disa “pika gjeografike”.

Më 20 janar 2025, ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv që bënte riemërtimin e Gjirit të Meksikës si Gjiri i Amerikës, një veprim i kundërshtuar nga Meksika.

Më 27 gusht, ai nënshkroi një urdhër tjetër që riemëronte Liqenin Ontario si "Liqeni Amerika" mes përshkallëzimit të tensioneve tregtare me Kanadanë. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë