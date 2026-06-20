Obama: Jemi kthyer aty ku ishim para luftës me Iranin, ndoshta jemi edhe në një situatë më të keqe
Ish-presidenti amerikan, Barack Obama deklaroi se duket se Shtetet e Bashkuara, pas luftës kundër Iranit të nisur nga presidenti Donald Trump, janë kthyer në pikën fillestare ose madje ndodhen në një pozitë më të keqe se para fillimit të konfliktit.
“Ne tani kemi zhvilluar një luftë, kemi shpenzuar miliarda e miliarda dollarë, kemi vënë ushtrinë tonë nën një barrë të madhe. Shumë njerëz kanë humbur jetën. Dhe duket se jemi kthyer aty ku ishim para se të fillonim luftën, përveçse ndoshta jemi në një situatë disi më të keqe”, tha Obama në një intervistë për emisionin “TODAY”.
Ai iu përgjigj një pyetjeje lidhur me memorandumin e mirëkuptimit mes SHBA-së dhe Iranit. “Jam shumë i kënaqur që shoh një armëpushim dhe shpresoj që ai të vazhdojë”, tha Obama, ndërsa vuri në pikëpyetje arsyetimin për luftën kundër Iranit.
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Ish-presidenti kujtoi se sipas marrëveshjes bërthamore me Iranin, e arritur gjatë mandatit të tij, “Irani kishte rënë dakord të mos zhvillonte armë bërthamore. Kjo administratë, ose versioni i saj i mëparshëm, u tërhoq nga ajo marrëveshje, gjë që më pas çoi në zhvillimin e kapaciteteve më të mëdha bërthamore nga Irani”.
Trump gjatë mandatit të parë në vitin 2018 tërhoqi SHBA-në nga marrëveshja bërthamore e nënshkruar në vitin 2015. Marrëveshja parashikonte hapa të detajuar që Teherani duhej t’i zbatonte për më shumë se 25 vjet, me qëllim parandalimin e sigurimit ose zhvillimit të armëve bërthamore.
Memorandumi aktual i mirëkuptimit nuk e zgjidh plotësisht çështjen e së ardhmes së programit bërthamor iranian. Trump e nënshkroi memorandumin gjatë një darke në pallatin e Versajës të mërkurën në mbrëmje.
Dokumenti parashikon një afat prej 60 ditësh për arritjen e një marrëveshjeje më të qëndrueshme që do t’i jepte fund konfliktit. /Telegrafi/
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