“O ti debil, o legen, lëre gangsterin jashtë, me mua mos u merr”, Rogerti dhe Luizi tensionohen në debat
Hyrja e Luizit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka sjellë menjëherë tension mes banorëve, duke ndryshuar atmosferën brenda shtëpisë.
Rogerti duket se nuk e ka pritur aspak mirë fituesin e edicionit të dytë dhe menjëherë ka nisur një debat të fortë gjatë darkës pas Prime-t.
Pjesë nga debati: Rogerti: “O ti debil, o legen… Mua mos më prek më me dorë. A dëgjon?! Mua më me dorë mos më prek më me dorë se ta tregoj vendin mirë. A më njeh? I ke pas thënë njerëzve dikur: ‘Lëre gangsterin jashtë’. Tani po të them unë lëre gangsterin jashtë. Me mua mos u kap. Si brenda, si jashtë, ta nxjerrë shtyllën kurrizore. Dëgjo bobin këtu. A dëgjon? Jo me mua. O biond, jo me mua. Mos më prek më me dorë. Nuk më provokon dot. Kujdes! Nëse do të luash, luaj si zotëri që je. Mua me dorë mos më prek më”.
BBVA/YouTube
Luizi iu përgjigj: “Je duke ia nxirë fytyrën babait kështu”.
Rogerti: “Babai im është tifozi yt. Mos u merr me atë punë ti”.
Luizi: “Fisi Sterkaj, kam respekt për ju. Se ku e keni gjetur këtë?! Këta Sterkajt janë të mirë. Janë burra po të them për atë Zot, me ‘RR’”.
Rogerti: “Mbylle gojën, mos më fol mua për mbiemrin. O zhuls. O lojtar legen që ke lënë lekët në bixhoz. Mbylle gojën. në rregull?”
Debati mes tyre duket se ka tensionuar të gjithë banorët dhe pritet të shihet se si do të evoluojë marrëdhënia e tyre gjatë ditëve në vijim në shtëpinë e BBVA 5. /Telegrafi/
