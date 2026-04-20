Nxënësit më të mirë garojnë në Olimpiadën Kombëtare të Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut
Gara Kombëtare e Olimpiadës së Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut u mbajt me sukses të shtunën (18.04.2026), në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, duke bashkuar nxënësit më të talentuar të shkollave të mesme të vendit në fushën e ekonomisë.
Pas fazës rajonale shumë konkurruese të zhvilluar në 7 qendra rajonale (Shkup, Tetovë, Kumanovë, Shtip, Prilep, Strugë dhe Gostivar), nxënësit më të mirë garuan në nivelin kombëtar, duke shënuar kulmin e muajve të përgatitjes, të mësuarit dhe të garimit.
Organizatorët thonë se ngjarja mblodhi nxënës, mësues, partnerë institucionalë dhe mbështetës të sektorit privat, duke theksuar rëndësinë në rritje të aftësive të edukimit ekonomik dhe të të menduarit kritik tek të rinjtë në Maqedoninë e Veriut.
"Në nivel rajonal, tre studentët më të mirë në secilin prej shtatë rajoneve u vlerësuan me: Vendi i parë: Laptop, Vendi i dytë: Tablet, Vendi i tretë: Orë të mençur. Në nivel kombëtar, gara vazhdoi me një garim edhe më konkurrues. 10 nxënësit më të mirë në nivel kombëtar u shpërblyen me kuponë prej 200 euro, të mbështetur nga kompani nga sektori privat, duke njohur performancën e tyre të shkëlqyer. 5 nxënësit më të mirë do të përfitojnë më tej nga pjesëmarrja në një kamp përgatitor dhe mundësinë për të përfaqësuar Maqedoninë e Veriut në Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomiksit në Greqi, duke i vendosur ata në një skenë globale së bashku me kolegë nga e gjithë bota".
"Në partneritet me Universitetin e Evropës Juglindore, gara gjithashtu ofron mundësi të konsiderueshme akademike për tre nxënësit më të mirë, ku vendi i parë përfitoi bursë 100% në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, vendi i dytë bursë 70% dhe vendi i tretë bursë 50%. Këto bursa synojnë të mbështesin dhe inkurajojnë zhvillimin e vazhdueshëm akademik të ekonomistëve të rinj më të shkëlqyer të vendit".
"Duke njohur rolin thelbësor të edukatorëve, kjo garë e Olimpiadës dha edhe Çmimet e Koordinatorëve apo mentorëve më të Mirë në secilin prej 7 rajoneve, secili duke marrë një çmim prej 200 dollarësh, si dhe Koordinatori më i Mirë në nivel kombëtar, i cili shpërbleu një udhëtim për dy persona në Stamboll. Këto çmime njohin përkushtimin dhe ndikimin e profesorëve në përgatitjen dhe mentorimin e nxënësve gjatë gjithë procesit të Olimpiadës", thonë organizatorët e garës.
Olimpiada e Ekonomiksit në Maqedoninë e Veriut organizohet nga Instituti i Alternativës Liberale (LAI) dhe mbështetet nga Iniciativa e Bazave Ekonomike (EFI), në partneritet me Universitetin e Evropës Juglindore dhe një rrjet të gjerë partnerësh dhe sponsorësh.