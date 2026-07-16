Nvidia bashkëpunon me firmat japoneze për avancimin e robotëve me inteligjencë artificiale
Gjiganti amerikan i teknologjisë Nvidia ka njoftuar një partneritet të ri me kompanitë japoneze Fanuc dhe Yaskawa Electric për të përshpejtuar zhvillimin e robotëve të pajisur me inteligjencë artificiale (AI).
Gjatë një aktiviteti për mediat në Tokio, drejtori ekzekutiv i Nvidia, Jensen Huang, theksoi se inteligjenca artificiale do të ndryshojë rrënjësisht industrinë e robotikës.
“Me AI, robotët do të bëhen më të zgjuar, më të adaptueshëm dhe më të qasshëm”, u shpreh ai.
Vizita e Huang në Japoni ka tërhequr vëmendje të madhe.
Ai mori pjesë edhe në një aktivitet të organizuar nga kompania e videolojërave Sega Sammy në lagjen Akihabara, ndërsa më vonë zhvilloi takime me drejtues të kompanive kryesore japoneze të industrisë së gjysmëpërçuesve, përfshirë Kioxia dhe Tokyo Electron.
Njoftimi vjen në një kohë kur investimet globale në inteligjencën artificiale vazhdojnë të rriten. /Telegrafi/