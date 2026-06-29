Numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë rritet në më shumë se 1,700
Numri i personave të vrarë në dy tërmetet në Venezuelë është rritur në 1,719, tha presidenti i Asamblesë Kombëtare të saj.
Duke mbajtur një fjalim në televizionin shtetëror, Jorge Rodriguez tha se 5,034 persona të tjerë ishin plagosur në katastrofën, e cila ndodhi pak pas orës 6 të pasdites sipas orës lokale të mërkurën e kaluar.
Ai tha se 15,866 persona kishin mbetur pa strehë pas tërmeteve, transmeton Telegrafi.
Më parë, një zyrtar i Kombeve të Bashkuara tha se organizata po përgatitej për mundësinë e deri në 10,000 vdekjeve, me trupat e shumë viktimave që besohet se ende janë të bllokuar nën rrënoja.
Disa venezuelas kanë kritikuar mungesën e mbështetjes humanitare dhe reagimit emergjent ndaj tërmeteve nga qeveria e tyre.
Por presidentja në detyrë Delcy Rodriguez ka thënë se më shumë se 25,000 zjarrfikës, shpëtimtarë, oficerë policie dhe ushtarë kanë ndihmuar të prekurit nga katastrofa.
Duke postuar më parë në X, ajo gjithashtu falënderoi shkallën e mbështetjes ndërkombëtare që ka mbërritur në Venezuelë ditët e fundit.
Reagimi i kërkim-shpëtimit përfshinte: 30 vende, 3,681 shpëtimtarë, 1,086 ton furnizime, 27 automjete dhe 118 qen. /Telegrafi/