Kartelët kolumbianë kërkojnë njohuri për luftën me dronë nga Ukraina
Kartelët e drogës dhe grupet rebele në Kolumbi po përpiqen të sigurojnë njohuri të avancuara për përdorimin e dronëve në luftë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se përvoja e fituar nga disa luftëtarë në Ukrainë mund të ndryshojë mënyrën se si veprojnë grupet e armatosura në vend.
Sipas zyrtarëve të sigurisë, disa shtetas kolumbianë që kanë marrë pjesë në luftimet në Ukrainë dyshohet se janë kthyer në vend me njohuri të reja mbi përdorimin ushtarak të dronëve, përfshirë taktika të vëzhgimit ajror, sulmeve me mjete pa pilot dhe përdorimin e teknologjive të lira për operacione luftarake.
Autoritetet kolumbiane shqetësohen se këto aftësi mund të kalojnë te organizatat kriminale dhe grupet ilegale të armatosura, duke i bërë ato më të afta për të goditur forcat e sigurisë, për të monitoruar lëvizjet e ushtrisë dhe për të shmangur operacionet kundër tyre.
Përdorimi masiv i dronëve në luftën në Ukrainë ka treguar se këto pajisje mund të përdoren si mjete të fuqishme ushtarake me kosto relativisht të ulët. Ekspertët thonë se kjo teknologji ka ulur barrierat për grupet jo-shtetërore që kërkojnë aftësi të ngjashme me ato të ushtrive të rregullta.
Për dekada, ushtria kolumbiane ka mbështetur operacionet e saj kundër rebelëve dhe organizatave të trafikut të drogës edhe nëpërmjet epërsisë ajrore dhe përdorimit të mjeteve të specializuara të zbulimit. Zyrtarët paralajmërojnë se përhapja e njohurive për luftën me dronë mund ta sfidojë këtë avantazh.
Kolumbia është përballur prej kohësh me grupe të armatosura, përfshirë organizata të lidhura me trafikun e drogës dhe struktura rebele që kanë vazhduar aktivitetin edhe pas marrëveshjes së paqes me FARC-un në vitin 2016.
Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se përhapja e teknologjisë së dronëve paraqet një nga sfidat e reja për forcat e sigurisë në mbarë botën, pasi pajisjet që dikur ishin kryesisht në dispozicion të ushtrive të avancuara tani mund të përshtaten edhe nga grupe të vogla të armatosura. /Telegrafi/