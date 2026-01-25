Numri i të vdekurve nga shtypja brutale e protestuesve në Iran tejkalon 33 mijë tregojnë shifrat e reja - dyfishi i vlerësimeve të mëparshme
Më shumë se 33,000 protestues janë vrarë në Iran pas shtypjes brutale të demonstratave antiqeveritare nga regjimi.
Shifrat e fundit, të cilat janë dyfishi i vlerësimeve të mëparshme, u zbuluan ndërsa regjimi i Ali Khamenei paralajmëroi se do ta trajtojë çdo sulm "si një luftë të përgjithshme", ndërsa SHBA-të rrisin praninë e tyre ushtarake në rajon.
Numri i të vdekurve nga protestat antiqeveritare, të cilat filluan më 28 dhjetor, më parë vlerësohej të ishte midis 16,500 dhe 18,000.
Por shifrat e reja sugjerojnë se shifra është shumë më e lartë, rreth 33,100, transmeton Telegrafi.
Krahas numrit të të vdekurve, 97,645 janë plagosur me 30 përqind që kanë pësuar lëndime në sy, sipas një hulumtimi nga profesor Amir-Mobarez Parasta.
Kirurgu oftalmolog gjermano-iranian shtoi se regjimi po ekzekutonte protestuesit.
Të dhënat e pranimeve në spital treguan se 468 u ekzekutuan vetëm në kryeqytetin Teheran - me më shumë se 500 në të gjithë vendin.
Donald Trump ka paralajmëruar se Amerika do të ndërmarrë "masa shumë të forta" nëse regjimi iranian do të fillonte të varte protestuesit.
Presidenti amerikan u duk i gatshëm të ndërhynte në fillim të këtij muaji, pasi trupat nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga një bazë e madhe ushtarake në Lindjen e Mesme.
Dhe me aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln që po lëviz drejt rajonit, perspektiva e një sulmi amerikan ndaj Iranit mbetet në diskutim.
Një zyrtar i lartë iranian i tha të shtunën Reuters: "Ky grumbullim ushtarak - shpresojmë se nuk është i destinuar për përballje të vërtetë - por ushtria jonë është gati për skenarin më të keq. Kjo është arsyeja pse gjithçka është në gatishmëri të lartë në Iran”.
Ka kaluar pothuajse një muaj që kur protestat antiqeveritare filluan në Iran mes shqetësimeve për krizën e kostos së jetesës në vend.
Media lokale raportoi për ndërprerje të përhapura në Pazarin e Madh historik të kryeqytetit, me tregtarët që mbyllin ose mbyllin pjesërisht bizneset e tyre mes çmimeve në rritje dhe një valute në rënie.
Ndërsa demonstratat u përhapën në të gjithë vendin, regjimi u përgjigj duke mbyllur internetin dhe duke vrarë protestuesit.
Një forcë e tillë u prit me dënim nga bashkësia ndërkombëtare. /Telegrafi/