'Numër rekord raketash' godasin Ukrainën duke lënë mijëra njerëz pa ngrohje në minus 20 gradë Celsius
Rusia ka përdorur një numër rekord raketash balistike për të synuar sektorin energjetik të Ukrainës, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Sulmet e kombinuara me raketa dhe dronë goditën termocentralet dhe infrastrukturën në Kiev dhe vende të shumta duke shkaktuar "goditjen më të fuqishme" deri më tani këtë vit, sipas kompanisë private të energjisë DTEK, transmeton Telegrafi.
Sulmet u nisën ndërsa temperaturat ranë në -20°C, dhe lanë më shumë se 1,000 blloqe ndërtesash në kryeqytet pa ngrohje edhe një herë dhe dëmtuan një termocentral në qytetin lindor të Kharkivit përtej riparimit.
Zelensky tha se Rusia po "zgjidhte terrorin dhe përshkallëzimin" në vend të diplomacisë për t'i dhënë fund kësaj lufte dhe bëri thirrje për "presion maksimal" mbi Moskën nga aleatët e Ukrainës.
Sulmi vjen pasi një i ashtuquajtur "armëpushim energjetik" i rënë dakord nga Donald Trump me Vladimir Putin skadoi në fundjavë.
Presidenti i Ukrainës sugjeroi që Rusia thjesht e kishte përdorur kohën për të furnizuar me raketa dhe për t'u përgatitur për sulmin e ardhshëm.
Ndodhi gjithashtu ditën kur Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ishte në Kiev për t'u takuar me Zelenskyn dhe për t'iu drejtuar parlamentit kombëtar.
Iniciativa e Donald Trump kishte për qëllim t'i jepte një shans diplomacisë. Negociatorët nga Rusia dhe Ukraina do të takohen në Abu Dhabi për një raund tjetër bisedimesh të koordinuara nga SHBA-të më vonë këtë javë. Është e qartë se Rusia ka ide të tjera.
Dhe në fakt, gjithmonë ekziston një hendek midis sulmeve masive të Rusisë, gjë që i bën ukrainasit të dyshojnë se ka pasur ndonjëherë ndonjë pauzë të vërtetë. /Telegrafi/