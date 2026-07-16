Nuk kishte maskë zhytjeje, zgjidhja e kësaj gruaje u bë virale
Pasi nuk kishte një maskë për zhytje, një grua gjeti një mënyrë të pazakontë për të parë nën sipërfaqen e detit.
Ajo vendosi një enë plastike transparente mbi fytyrë dhe u përpoq të zhytej.
Videoja e këtij momenti u bë shpejt virale në rrjetet sociale, duke shkaktuar të qeshura dhe komente pozitive.
Shumë përdorues e vlerësuan kreativitetin e saj, duke e quajtur "mbretëreshë të improvizimit" dhe duke thënë se “meriton një medalje për idenë origjinale”. /Telegrafi/
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