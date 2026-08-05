Nuk duhet t’i konsumoni këto ushqime dhe pije me magnez, ato mund të zvogëlojnë përthithjen e tij
Magnezi është një nga mineralet më të rëndësishme për funksionimin normal të trupit, dhe shumë e marrin atë si një shtesë dietike për të mbështetur shëndetin e muskujve, sistemit nervor dhe një gjumë më të mirë.
Edhe pse mund të merret në çdo kohë të ditës, disa ushqime dhe pije mund të zvogëlojnë përthithjen e tij dhe efektin e tij. Shtesat e magnezit mund të merren me ose pa ushqim, por është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje asaj që hani ose pini në të njëjtën kohë. Disa ushqime përmbajnë komponime që e bëjnë të vështirë për trupin të përthithë këtë mineral.
Ushqime të pasura me fibra
Ushqimet e pasura me fibra janë shumë të dobishme për sistemin tretës dhe shëndetin e përgjithshëm, por nuk rekomandohet t’i konsumoni ato njëkohësisht me suplementet e magnezit. Fibra mund të lidhet me magnezin në sistemin tretës dhe të përshpejtojë sekretimin e tij, duke bërë që trupi të thithë më pak nga ky mineral.
Ushqime të pasura me acid fitik
Acidi fitik gjendet natyrshëm në drithëra të plota, bishtajore, arra dhe fara. Kur këto ushqime konsumohen me magnez, ato mund të zvogëlojnë efektivitetin e tij duke u lidhur me mineralin dhe duke e bërë më të vështirë për t'u përthithur.
Ushqime të pasura me oksalat
Spinaqi, rabarbara, panxhari i gjelbër dhe bajamet janë ndër ushqimet me përmbajtje të lartë oksalatesh. Këto komponime mund ta bëjnë të vështirë përthithjen e mineralit në sistemin tretës, kështu që është më mirë të shmangni konsumimin e tyre menjëherë para se të merrni magnez.
Alkooli dhe kafeina
Konsumi i tepërt i alkoolit dhe pijeve që përmbajnë sasi të mëdha kafeine mund të rrisë sekretimin e magnezit nëpërmjet urinës. Për shkak të kësaj, trupi ruan më pak nga ky mineral i rëndësishëm, gjë që mund të zvogëlojë përfitimet e suplementeve të tij.
Pije të gazuara
Pijet e gazuara shpesh përmbajnë acid fosforik, i cili mund të zvogëlojë përthithjen e magnezit në zorrë. Përveç kësaj, konsumi i tepërt i këtyre pijeve mund të ndikojë negativisht edhe në shfrytëzimin e kalciumit, një mineral që, së bashku me magnezin, është i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të kockave.
Që trupi ta përdorë magnezin sa më mirë të jetë e mundur, rekomandohet që të mos e merrni suplementin ushqimor së bashku me ushqimet dhe pijet e listuara, por të lini një interval të caktuar kohor midis konsumimit të tyre.