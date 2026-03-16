Nudo sërish në qendër të vëmendjes në Oscars: Të gjithë sytë te Emily Ratajkowski
Modelja e njohur amerikane Emily Ratajkowski tërhoqi të gjithë vëmendjen në festën tradicionale të Vanity Fair pas ceremonisë së Oskarëve, ku u shfaq me një fustan elegant me dekolte të thellë
Edhe këtë vit, gala e Oskarëve dhe festat që e pasojnë nuk kaluan pa paraqitje provokuese dhe momente që ndezin rrjetet sociale. Një nga emrat që tërhoqi më së shumti vëmendjen ishte modelja dhe aktorja amerikane Emily Ratajkowski, e cila u shfaq në festën prestigjioze të revistës Vanity Fair, e organizuar tradicionalisht pas ceremonisë së ndarjes së çmimeve.
Emily Ratajkowski ishte një mysafire e mirëpritur në këtë mbrëmje glamuroze, ku u paraqit me një stil që ndërthurte elegancën me sensualitetin. Modelja kishte zgjedhur një fustan mbrëmjeje ngjyrë bordo prej kadifeje, i cili përqafonte trupin dhe theksonte linjat e saj elegante. Dizajni i fustanit karakterizohej nga shpina e hapur dhe një dekolte shumë i thellë, elemente që e bënë paraqitjen e saj një nga më të komentuarat e mbrëmjes.
Detajet e veshjes ishin të menduara për të krijuar një pamje të sofistikuar, por edhe provokuese. Kadifeja e errët reflektonte dritat e mbrëmjes, ndërsa prerja minimaliste e fustanit e vinte theksin te silueta dhe te dekolteja, që u bë menjëherë temë diskutimi në media dhe rrjete sociale, transmeton Telegrafi.
Sa i përket stilimit, Emily zgjodhi një qasje të thjeshtë dhe natyrale. Flokët i kishte lëshuar lirshëm, duke krijuar një pamje elegante pa shumë ndërhyrje stilistike. Grimi ishte në tone të errëta dhe të theksuara, me buzë dhe sy të theksuar, duke e kompletuar këtë paraqitje sensuale dhe shumë glamuroze.
Paraqitja e saj në festën e Vanity Fair edhe një herë konfirmoi reputacionin e Ratajkowski-t si një nga ikonat më të guximshme të modës në tapetin e kuq. Çdo dalje e saj publike zakonisht bëhet temë diskutimi, ndërsa kombinimi i stilit provokues me elegancën moderne vazhdon ta mbajë atë në qendër të vëmendjes së mediave dhe të industrisë së modës.
Në një mbrëmje ku moda dhe spektakli shkojnë gjithmonë dorë për dore, Emily Ratajkowski tregoi se tapeti i kuq Oscars mbetet një skenë ku yjet konkurrojnë jo vetëm me talentin, por edhe me stilin dhe guximin në modë.
