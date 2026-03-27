NPL “Dardana” intensifikon mirëmbajtjen e hapësirave publike në Kamenicë
Ndërmarrja Publike Lokale NPL Dardana ka njoftuar për vazhdimin me intensitet të shtuar të aktiviteteve për mirëmbajtjen e hapësirave publike në qytet.
Sipas njoftimit, gjatë kësaj periudhe janë realizuar një sërë ndërhyrjesh me qëllim përmirësimin e ambientit dhe krijimin e kushteve më të mira për qytetarët, duke përfshirë mirëmbajtjen e parkut përballë shkollës Shkolla Ismail Qemali, pastrimin e dheut në trotuar në rrugën për Berivojcë, si dhe eliminimin e deponive të mbeturinave.
Po ashtu, janë zhvilluar aktivitete për mirëmbajtjen e parkut përballë komunës dhe atij pranë Entit Social, vendosjen e shportave në lokacione shtesë, si dhe mirëmbajtjen e stadiumit të qytetit.
Ndërhyrjet kanë përfshirë edhe rregullimin dhe mirëmbajtjen e sheshit Sheshi Metush Krasniqi.
Nga kjo ndërmarrje bëhet e ditur se angazhimi për mirëmbajtjen e hapësirave publike do të vazhdojë në baza ditore, me synim krijimin e një mjedisi më të pastër, më të rregullt dhe më të jetueshëm për të gjithë qytetarët. /Telegrafi/