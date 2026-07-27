NP "Ujësjellësi dhe kanalizimi": Uji në Shkup është i sigurt për pije
NP Ujësjellës dhe Kanalizime - Shkup, me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të Qytetit të Shkupit, ka publikuar raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar.
"Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 20.07.2026 deri më 24.07.2026 mori 195 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 195 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 45 pika matëse në Qytetin e Shkupit".
"Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat JANË PËRPUTHUR me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)", thonë nga NP "Ujësjellësi dhe kanalizimi".
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