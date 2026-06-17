Njollat e yndyrës zhduken nga rrobat me ndihmën e një artikulli të pazakontë
Nuk ka asgjë më të keqe sesa kur rrobat tuaja të pastra dhe pa asnjë njollë prishen nga një njollë e shëmtuar. Njollat mund të jenë të vështira për t’u hequr, veçanërisht kur janë me bazë vaji.
Adhuruesja e pastrimit dhe krijuesja e përmbajtjeve në TikTok, Georgia, e njohur si “Clean with Georgia”, së fundmi ndau disa nga truket e saj të preferuara për larjen e rrobave, të cilat, sipas saj, do ta bëjnë jetën tuaj shumë më të lehtë.
Georgia tha në videon e saj: “Këto tetë truke për larjen e rrobave do t’jua bëjnë jetën shumë më të lehtë.”
Kur bëhet fjalë për njollat e vajit ose yndyrës në rroba, një larje e zakonshme në lavatriçe nuk mjafton gjithmonë për t’i larguar ato. Megjithatë, ekziston një veprim i thjeshtë që mund ta bëni para se t’i fusni rrobat e njollosura në lavatriçe.
Për njollat e yndyrës, Georgia rekomandon përdorimin e shkumësit. Ajo tha: “Për të hequr njollat e yndyrës, përdorni shkumës dhe më pas vendoseni rrobën në lavatriçe.”
Para se të aplikoni shkumësin mbi pëlhurë, është e rëndësishme të thithni çdo lëng të tepërt që mund të ketë mbetur në rrobë. Mos u përpiqni ta fërkoni vajin, pasi kjo vetëm sa do ta përhapë më thellë në fijet e pëlhurës.
Nëse keni të bëni me një derdhje të konsiderueshme dhe jo vetëm me një pikë të vogël, është shumë e rëndësishme të largoni sa më shumë lëng ose lagështi nga veshja. Pasi të jetë hequr lëngu i tepërt, mund të aplikoni shkumësin mbi njollë.
Georgia këshillon që thjesht ta fërkoni shkumësin mbi njollë. Më pas duhet ta lini për pak kohë që të përthithë lagështinë nga njolla, përpara se ta lani rrobën në programin normal të larjes.
Shkumësi mund të ndihmojë në heqjen e njollave të yndyrës, pasi vepron si një absorbues, duke tërhequr vajin nga pëlhura. Kur aplikohet mbi një njollë të freskët, ai vepron si një sfungjer, duke nxjerrë vajin nga fijet e materialit dhe duke parandaluar që ai të fiksohet në pëlhurë.
Është mirë që shkumësi të lihet për pak kohë në mënyrë që të përthithë të gjithë lëngun. Nëse është e nevojshme, procesi mund të përsëritet. Thjesht jepini kohë shkumësit të përthithë yndyrën, më pas hiqeni dhe tampononi përsëri njollën.
Ekspertët e Bosch rekomandojnë të aplikoni sërish shkumës nëse vëreni se ai po krijon grumbuj. Përsëriteni këtë proces derisa shkumësi të mos krijojë më grumbuj, pasi kjo do të thotë se nuk ka më vaj për të përthithur.
Pasi të jeni siguruar se i gjithë lëngu është përthithur, hiqni mbetjet e shkumësit dhe lajeni rrobën në lavatriçe me programin tuaj të zakonshëm. Kjo metodë funksionon më së miri për njollat e vogla.
Kathy Cohoon, nga kompania “Two Maids & a Mop”, tha për Homes & Gardens: “Përbërja kimike e shkumësit dhe struktura e tij me pore të hapura e bëjnë atë jashtëzakonisht absorbues. Shkumësi është në gjendje të thithë lagështinë dhe lëngjet me shumë lehtësi.”
Me këtë mendim pajtohet edhe Jill Koch nga “Jill Comes Clean”. Ajo shpjegoi për Homes & Gardens: “Shkumësi zakonisht prodhohet nga një lloj guri gëlqeror i quajtur karbonat kalciumi. Kur e aplikoni shkumësin mbi njollën e vajit, ai e përthith vajin dhe e mban atë brenda vetes.”