Njoftim i rëndësishëm i Ambasadës së Kosovës për shtetasit në Izrael
Ambasadorja e Kosovës në Izrael, Ines Demiri u ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që ndodhen në Izrael të tregojnë vigjilencë të shtuar, pasi Izraeli ka sulmuar sot Iranin.
Ambasadorja Demiri në një postim në Facebook shkruan se për çdo rast urgjent, qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen në Izrael mund të kontaktojnë në numrin +972 586 340450.
Lexoni të plotë njoftimin:
Njoftim për qytetarët e Republikës së Kosovës në Izrael!
Në vazhdën e situatës së jashtëzakonshme, u bëjmë apel të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që ndodhen në Izrael të tregojnë vigjilencë të shtuar, të ndjekin me kujdes njoftimet zyrtare dhe të zbatojnë udhëzimet e sigurisë të autoriteteve vendore.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, së bashku me Ambasadën e Kosovës në Izrael, po monitorojnë nga afër zhvillimet aktuale. Ju informojmë se Ambasada e Kosovës në Izrael është plotësisht në dispozicion të qytetarëve tanë dhe mbetet në komunikim të vazhdueshëm me institucionet përkatëse vendase.
Për çdo rast urgjent, qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen në Izrael mund të kontaktojnë në numrin:
+972 586 340450
Ju lutemi që numri i emergjencës të përdoret vetëm nga qytetarët që aktualisht ndodhen në Izrael. Ky kontakt nuk është i dedikuar për kërkesa nga mediat.
MPJD dhe Ambasada do të vazhdojnë të informojnë rregullisht për çdo zhvillim të ri. /Telegrafi/